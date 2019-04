Epilepsieklachten erger na mishandeling

Publicatie: di 23 april 2019 17.30 uur

LEEUWARDEN - Een 29-jarige inwoner van Surhuisterveen is dinsdag door de politierechter bij verstek veroordeeld tot vier weken cel voor een mishandeling op 5 januari in Drachten. De Surhuistervener sloeg iemand een gebroken neus. Daar bleef het niet bij voor het slachtoffer: de man lijdt aan de zeer zeldzame Noordzeeziekte. Er zijn maar 25 mensen op de wereld die die ziekte hebben. Ze hebben last van evenwichtsstoornissen en epilepsie. Door de mishandeling zijn de klachten van het slachtoffer verergerd.

Op achterhoofd geslagen

De zaak van een tweede verdachte, een 21-jarige inwoner van Harkema werd aangehouden. Hij verscheen wel op de zitting. Hij werd ervan verdacht dat hij een man op het achterhoofd zou hebben geslagen. De Harkemaster ontkende. Op camerabeelden zou te zien zijn dat hij niets had gedaan. Die beelden zaten niet in het dossier en konden dus ook niet op de zitting bekeken worden. De rechter besliste op verzoek van de advocaat om de zaak aan te houden, zodat de videobeelden alsnog aan het dossier toegevoegd kunnen worden.

Een half jaar zitten

Er stond ook nogal wat op het spel voor de Harkemaster. Hij liep in een proeftijd. Op 11 december kreeg hij een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van zes maanden voor dealen en een mishandeling. Als de mishandeling in Drachten bewezen wordt, dan moet de Harkemaster sowieso een half jaar zitten. Hij en zijn maat hadden in een snackbar aan de Zuidkade ruzie gekregen met twee jongens en een meisje. Op straat ging het geruzie door.

Acht weken voorwaardelijk

Het latere slachtoffer ging tussen het meisje en de Surhuistervener staan. Dat moest het slachtoffer bekopen met een keiharde vuistslag in het gezicht. De man ging gestrekt en verloor het bewustzijn. De rechter bepaalde dat de Surhuistervener 1500 euro smartengeld aan de man moet betalen en ruim 900 euro voor gemaakte kosten. Bovenop de vier weken cel legde de rechter acht weken voorwaardelijk op. Ook de Surhuistervener liep in een proeftijd: een eerder voorwaardelijk opgelegde werkstraf van 40 uur moet hij alsnog uitvoeren.