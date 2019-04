Twee buitenbranden tegelijkertijd in Driezum

Publicatie: di 23 april 2019 15.53 uur

DRIEZUM - Dinsdagmiddag rond tien voor twee werd er door een omstander een brandje ontdekt in het bos bij Rinsma State in Driezum. De brandweer van Dokkum werd gealarmeerd en kon na enig speurwerk via Rinsma Pôle en omgeving het brandje traceren.



Twee fotografen, die ook ter plaatse kwamen roken tijdens de zoektocht van de brandweer een brandgeur nabij Rinsma Pôle. Hierop zijn zij op onderzoek gegaan en werd er ook een buitenbrand aangetroffen, daarop werd contact gezocht met de brandweer. Ondertussen zijn de fotografen begonnen met blussen en heeft de brandweer het vuur uiteindelijk compleet geblust.

Met deze harde wind en droogte zijn buitenbranden potentieel gevaarlijk, omdat grote gebieden natuur binnen de kortste keren in brand kunnen vliegen. Maandag was dat het geval nabij het Driezumer Mar.

Alle drie branden in Driezum lijken niet te zijn ontstaan door spontane ontbranding. Men vermoedt dat brandstichting de oorzaak is. De politie heeft kennisgenomen van de brandjes en zal de zaken onderzoeken.