Tot 16 maanden cel voor Roemeense pistachebende

Publicatie: di 23 april 2019 15.11 uur

LEEUWARDEN - Een 28-jarige Roemeense winkeldief is dinsdag voor betrokkenheid bij 13 winkeldiefstallen en de mishandeling van een bedrijfsleider van de Jumbo veroordeeld tot een gevangenisstraf van 16 maanden. Samen met zijn oom en tante stroopte de Roemeen in de zomer van vorig jaar supermarkten in het noorden des lands af, op zoek naar koffie, cosmetica en pistachenootjes. De 50-jarige tante kreeg een iets lagere straf dan haar neef: zij was betrokken bij 14 winkeldiefstallen of pogingen daartoe en kreeg 14 maanden cel.

Ford Galaxy

De oom (51) kreeg een celstraf van drie maanden, hij kon gelinkt worden aan vijf winkeldiefstallen. Het drietal werd op 4 juli aangehouden nadat ze spullen hadden gestolen bij de Jumbo aan het Cambuurplein in Leeuwarden. Diezelfde dag waren ze ook bij de Lidl aan het Cambuurplein geweest en bij de Albert Heijn XL aan de Tijnjedijk. Toen hij betrapt werd verzette de 28-jarige zich, hij duwde de bedrijfsleider van de Jumbo tegen een tafel. De auto van het stel, een Ford Galaxy, was volgestouwd met gestolen goederen.

Stelen op bestelling

Behalve verzorgingsproducten, cosmetica, koffie, voedingsmiddelen en opzetborstels voor elektrische tandenborstels telde politie 286 zakken pistachenootjes, allemaal van het huismerk van Lidl. Na een slechte oogst in 2017 kunnen pistachenootjes behoorlijk wat opleveren op de zwarte markt. De verdachten waren afkomstig uit Duitsland. Ze stalen vermoedelijk op bestelling: in de auto vond de politie briefjes met namen van producten en merken.

‘Mobiel banditisme’

In het navigatiesysteem van de Ford stonden adressen van filialen van Albert Heijn, Jumbo, Poiesz en Lidl in Leeuwarden, Stiens, Drachten, Sneek, Joure, Groningen, Bilthoven en Zeist. De rechtbank tilde zwaar aan wat ‘mobiel banditisme’ werd genoemd. ‘Het doelbewust en in georganiseerd verband goederen stelen om in het buitenland ten gelde te maken’, aldus de rechtbank. De 28-jarige is vaker veroordeeld voor winkeldiefstallen: eenmaal in Nederland, maar in de afgelopen jaren ook in Italië, Duitsland, Denemarken en Zweden. Hij moet 175 euro smartengeld aan de filiaalmanager van de Jumbo betalen.