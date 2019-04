Gewonde bij botsing in Gorredijk

Publicatie: di 23 april 2019 14.45 uur

GORREDIJK - Bij een botsing op de kruising van de Sjoelstrjitte en de Compagnonsstrjitte in Gorredijk is dinsdagmiddag één persoon gewond geraakt. Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen.

Een bijrijdster raakte gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeval is onbekend.

