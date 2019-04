32 rijplaten gestolen bij zandwinning van Jatra

Publicatie: di 23 april 2019 12.39 uur

DRACHTEN - In het afgelopen paasweekeinde zijn 32 rijplaten gestolen vanaf het terrein van de zandwinning van Jatra aan de Eastersanding (De Steven) in Drachten. Het gaat om bruine rijplaten van 6x1.5 meter met de inscriptie JATRA.

"Help ons deze 32 rijplaten terug te vinden door dit bericht te delen en uit te kijken naar deze rijplaten. Ze zijn waarschijnlijk gestolen met een grote trailer of vrachtwagen met een magneet om de rijplaten in te laden." zo laat het bedrijf weten op Facebook. "We ontvangen graag beelden van het afgelopen weekend van bedrijven aan De Steven, De Boeg, Het Helmhout, De Hemmen en De Bolder om te kijken of er iets verdachts tussen zit."

Er is aangifte bij de politie gedaan. Mensen die iets weten of gezien hebben kunnen contact opnemen met via info@jatra.nl of 0512 - 51 73 00.