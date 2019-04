Woensdag kans op buien met Saharazand

Publicatie: di 23 april 2019 11.07 uur

BURGUM - Een grote wolk met Saharazand hangt deze dagen boven Nederland. Zolang het droog blijft, merken we dit alleen aan extra rode kleuren bij de zonsopkomst en zonsondergang. Daarnaast is de lucht overdag niet strakblauw. Woensdag valt verspreid over het land een aantal regen- en onweersbuien. Daarbij kan het Saharazand naar beneden komen met vieze auto's en tuinmeubelen tot gevolg.

Op grote hoogte in de atmosfeer heeft een zuidelijke stroming de afgelopen dagen Saharazand aangevoerd. Feitelijk gaat het alleen om de allerkleinste zanddeeltjes en is de naam Saharastof meer op zijn plaats. Het stof is afkomstig vanuit Marokko, Algerije en Tunesië en via Spanje, Italië, Frankrijk en België naar ons land gestroomd.

Donderdag trekt het Saharastof via het noordoosten het Nederlandse luchtruim uit. In de ochtend komen mogelijk nog buien voor, waarbij regendruppels vermengd met Saharastof kunnen neerdalen. Het stof is niet schadelijk voor de gezondheid, omdat het op grote hoogte in de atmosfeer zit. In het Middellandse Zeegebied zit het stof nog wel in de lucht op leefniveau. Hier is dan ook regelmatig sprake van een slechte luchtkwaliteit door Saharastof. Onderweg naar Noord-Europa komt het stof steeds hoger in de atmosfeer terecht en verdwijnt het uit de onderste lagen van de atmosfeer. In Noord-Afrika zelf zitten ook veel grovere zanddeeltjes in de lucht.

Gekleurde zonsopkomsten en zonsondergangen

Het Saharastof kan vandaag zorgen voor extra mooie ochtend- en avondluchten. De stofdeeltjes zorgen voor extra breking en verstrooiing van het licht. Hierdoor komen de rode, oranje en gele kleuren van het zonlicht beter aan bod. Woensdagochtend is vooral in het noorden nog kans op een mooie zonsopkomst. In het zuiden overheerst de bewolking en is al kans op een enkele bui.