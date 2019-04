Motorrijder gewond na botsing op Skieding

Publicatie: ma 22 april 2019 15.19 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - Op de Skieding (N358) bij Drachtstercompagnie is op Tweede Paasdag een motorrijder gewond geraakt nadat deze in botsing kwam met een auto.

Door de botsing kwam de motorrijder tot stilstand in een droge sloot. Een ambulance en meerdere politie-eenheden kwamen ter plaatse. De motorrijder is na een behandeling in de ambulance met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.

De automobilist raakte niet gewond en kon na de afhandeling met de politie zijn weg weer vervolgen. De politie heeft tijdens het afhandelen van het ongeval het verkeer geregeld, hierdoor ontstond er een forse file in beide richtingen.

De verkeersongevallenanalyse van de politie heeft het ongeval in beeld gebracht. Een bergingsbedrijf heeft de motor geborgen.

