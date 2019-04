Brandweer ter plaatse bij paasvuur in Lippenhuizen

Publicatie: zo 21 april 2019 22.08 uur

LIPPENHUIZEN - De brandweer van Gorredijk werd op eerste paasdag gealarmeerd voor een buitenbrand. Een voorbijganger had hoge vlammen gezien vanaf de Gerdyksterwei en belde 112.

Bij aankomst van de brandweer van Gorredijk bleek op de Buorren een paasbult in brand te staan waar veiligheid voorop stond. Het vuur was afgezet met afzetlint en iedereen stond netjes op afstand. Ook stonden een tractors met giertanken vol water klaar, voor het geval dat er iets mis mocht gaan. De brandweer heeft een paar minuten gekeken en ging daarnaar retour naar de kazerne. Ook was er een vergunning afgeven door de gemeente voor het paasvuur.

