Klassieker evenement Drachten groter dan ooit

Publicatie: zo 21 april 2019 21.57 uur

DRACHTEN - In het Fries Congrescentrum aan de Oprijlaan in Drachten vindt dit weekend de 4e editie van 'Klassieker' plaats. In de ruim opgezette beurs staan enkele honderden gerestaureerde en originele klassiekers en oldtimers van minimaal 25 jaar oud. Tevens is er een beurs met onderdelen, kleding en diverse accessoires.

Dit jaar is de beurs groter dan ooit. Met 2 extra tenten naast de hal en een groot buitenpaddock is er voor de liefhebber veel mooi klassiek materiaal te bewonderen.

De beurs is nog geopend op 2e paasdag van 10.00 tot 17.00.

FOTONIEUWS