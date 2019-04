Boot uitgebrand Strobosser Trekfeart Dokkum

Publicatie: zo 21 april 2019 16.50 uur

DOKKUM - Zondagmiddag rond half vier is in de Strobosser Trekfeart in Dokkum een motorbootje volledig in vlammen opgegaan.

Het bootje lag aangemeerd aan de Strobosserweg en vatte door onbekende oorzaak vlam. De hulpdiensten waaronder de politie, een ambulance en de brandweer kwamen met spoed ter plaatse.

Voor zover bekend zijn er bij de brand geen gewonden gevallen. De brandweer had de nodige moeite om de boot te blussen, omdat de boot van de wal was losgeraakt en midden op het water dreef. Met behulp van een andere boot wist een brandweerman vanaf het water met een pikhaak de boot naar de kant te duwen.

De brandweer heeft vervolgens de boot geblust. Naast de boot was ook een flink stuk van de berm in brand geraakt, wat ook door de brandweer werd geblust.

FOTONIEUWS