Auto belandt in de sloot langs A7

Publicatie: zo 21 april 2019 16.18 uur

BEETSTERZWAAG - Een automobilist is zondagmiddag met zijn voertuig in de sloot langs de A7 beland. Dit gebeurde na een botsing met een andere auto. Alle vier personen in de auto kwamen met de schrik vrij. Uit voorzorg werd wel een ambulance gealarmeerd. Iedereen is ter plaatse onderzocht.

De brandweer van Drachten werd ook gealarmeerd voor het eenzijdige ongeval. Berger BCF heeft het beschadigde voertuig geborgen. Door het incident ontstond er een forse file in de richting van Beetsterzwaag.

