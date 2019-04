Gemeente Ameland stelt rook- en stookverbod in

Publicatie: zo 21 april 2019 14.01 uur

BALLUM - De gemeente Ameland heeft besloten om vanaf zondag 21 april een rook- en stookverbod in te stellen op het hele eiland. In verband met de aanhoudende droogte is het vanaf heden verboden om in bossen en natuurterreinen op Ameland te roken en vuur te stoken.

De Veiligheidsregio Fryslân riep eerder deze week al op om extra alert te zijn met vuur, omdat door de droogte de kans op een natuurbrand groter is. Gemeente en natuurbeheerders op Ameland zijn vanwege de aanhoudende droogte extra waakzaam en overtreders van het rookverbod riskeren een hoge boete.