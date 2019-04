Tractor en schuur verwoest door brand in Ureterp

Publicatie: zo 21 april 2019 10.48 uur

URETERP - De brandweer van Beetsterzwaag is zaterdagavond om 21.49 uur gealarmeerd voor een schuurbrand aan de Mersken in Ureterp. Door nog een onbekende oorzaak raakte de schuur in brand.

De brandweer van Beetsterzwaag was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat schuur en de tractor door de brand werd verwoest. Het zou niet makkelijk geweest zijn om aan water te komen, omdat de schuur op grote afstand van de weg stond. De schuur kan als verloren worden beschouwd.

