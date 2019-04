Commotie omtrent vrouw die met hond slaat

Publicatie: zo 21 april 2019 10.34 uur

HARKEMA - Er is dit weekeinde flinke commotie ontstaan door een verwarde vrouw in Harkema. Ze sloeg haar hond tegen een lantaarnpaal. Een video van het voorval werd later op de site Dumpert geplaatst. Het incident vond plaats op het Tiesingaplein en een omstander filmde de dierenmishandeling. Een andere omstander belde 112.

De vrouw is door de politie in verwarde toestand overgebracht naar het bureau. Ze is daar beoordeeld door het zorgkader en

overgedragen aan dat zorgkader en familie. De hond is overgedragen aan een dierenarts.

Klik hier voor de beelden (kunnen als schokkend ervaren worden)