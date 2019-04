Duitse paasvuren zorgen voor stankoverlast

Publicatie: zo 21 april 2019 10.04 uur

BURGUM - De paasvuren in Duitsland zorgen voor stankoverlast in Friesland en de andere noordelijke provincies. Door de oostenwind worden roet en rookdeeltjes naar Nederland geblazen. Op sommige plekken is de luchtkwaliteit onvoldoende of zelfs slecht. Bij de meldkamer kwamen op Eerste Paasdag al meerdere meldingen binnen over de brandgeur.

De meeste paasvuren in Friesland en in oostelijk Nederland worden pas op Eerste Paasdag of op Tweede Paasdag aangestoken. Veel paasvuren zijn afgelast in verband met brandgevaar door de aanhoudende droogte.