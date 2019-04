Brandweer rukt uit voor bermbrand Lioessens

Publicatie: za 20 april 2019 19.05 uur

LIOESSENS - Zaterdagmorgen rond tien uur kreeg de brandweer een melding van een ruigtebrand aan de Munewei in Lioessens. Het korps van Anjum werd gealarmeerd.

Ter plaatse bleek een boer aan het afvalbranden te zijn. Hij bleek in het bezig te zijn van een vergunning. Volgens deze vergunning moet de boer in de buurt blijven tijdens het branden. Hij was op het land aan het ploegen, maar was even naar huis gegaan voor een bakje koffie.

Een voorbijgangster zag de brand en heeft geprobeerd om deze met natte doeken uit te krijgen. Toen dat niet lukte belde ze met de brandweer. Toen de brandweer ter plaatse kwam, kwam ook de boer aanrijden. De brandweer kwam verder niet in actie.

FOTONIEUWS