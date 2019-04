Mobiele vogelkijkhut om vogels te bekijken

Publicatie: za 20 april 2019 15.38 uur

MORRA - Voorzitter Frans Kloosterman van de Bond van Friese Vogel Wachten (BFVW) heeft vrijdag de nieuwe mobiele vogelkijkhut van de Agrarische Natuurvereniging Guozzekrite geopend. Doel van deze mobiele hut is om het vogelrijke gebied in dit prachtige Noordoost-Friese landschap aan zoveel mogelijk mensen te laten zien.

Volgens voorzitter Gerrit Kooistra van de Guozzekrite is het mooie van de vogelkijkhut dat deze met een trekker verplaatst kan worden. "We hopen dat onze leden en de vogelwachten de locaties aan ons door zullen geven waar op dat moment de mooiste vogels te zien zijn. Dit wordt vervolgens via de kanalen van het Agrarisch Collectief Waadrâne gecommuniceerd. De hut is bedoeld voor toeristen, inwoners en schoolkinderen. Je kunt er letterlijk alle kanten mee op", stelt Kooistra.

De opening van de vogelkijkhut komt op een moment dat de voorzitter van de BFVW volop in het nieuws is in verband met de droogte die funest is voor jonge weidevogels. Kloosterman maakte van de gelegenheid gebruik om ook de vogelliefhebbers die bij de vogelkijkhut aan de Hearrewei (tussen Morra-Anjum) aanwezig waren op te roepen om voor water te zorgen op weilanden en in tuinen. "De vogels hebben het zwaar. Wij zijn dan ook blij met de steun van de boeren die massaal gehoor geven aan onze oproep om vogels te helpen."