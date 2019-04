Brandweer rukt uit voor Paasvuur Hantumeruitburen

Publicatie: vr 19 april 2019 23.15 uur

HANTUMERUITBUREN - De brandweer van Ternaard kreeg op Goede Vrijdag rond 22.15 uur een melding van een buitenbrand aan de Portmawei onder Hantumeruitburen. De brand was van verre te zien en de vlammen waren meters hoog.

Een aantal jongens die in de buurt fietsten, vertrouwden het niet en belden met de brandweer omdat ze ook een tractor bij het vuur zagen staan. Toen de brandweer ter plaatse was bleek er een bult hout in de brand te staan die niet voor gevaar zorgde.

De brandweer heeft in overleg met de aanwezigen bij de vuurbult, het vuur laten uitbranden en keerde onverrichter zake weer terug naar de kazerne.

