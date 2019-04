Auto vliegt over de kop en brandt volledig uit

Publicatie: vr 19 april 2019 16.30 uur

HOUTIGEHAGE - Op de Folgerster Loane bij Houtigehage vond vrijdag rond 16.05 uur een ongeval plaats waarbij een auto uit de bocht vloog. Het voertuig belandde over de kop en vloog vervolgens in brand. Het lijkt erop dat de auto een boom langs de weg raakte waarna het voertuig over de kop vloog, door een hek schoot en in brand vloog.

De bestuurder wist op tijd het voertuig te verlaten. De brandweer is ter plaatse gekomen om de brand te blussen. De bestuurder is na het ongeval onderzocht door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel. Het slachtoffer werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

FOTONIEUWS