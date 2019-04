Drachtster drugsdealer weigerde GHB te verkopen

Publicatie: vr 19 april 2019 16.00 uur

LEEUWARDEN - Dankzij zijn dochtertje blijft een voormalige drugsdealer uit Drachten (37) op het rechte pad. Dat zei de man vrijdag tijdens de behandeling van zijn strafzaak. "Ik was niet de vader voor mijn dochter die ik wilde zijn", aldus de Drachtster. Hij werd op 4 oktober opgepakt toen surveillerende agenten op de Dwarswyk getuige waren van een drugsdeal. De Drachtster had drugs op zak, maar in zijn slaapkamer in de woning van zijn ouders vond de politie nog veel meer.

Geen GHB

Onder andere in een kluis lag een zeer gevarieerde hoeveelheid drugs. De Drachtster verkocht ketamine, speed, xtc, cocaïne en heroïne. Een deel van de drugs bewaarde hij voor een vriend. Hij hield er een opmerkelijke stelregel op na: hij verkocht geen GHB. Hij had gezien wat de partydrug met de gebruikers doet. "Dat wil ik de mensen niet aandoen", had hij bij de politie verklaard. Dat hij wel harddrugs verkocht, die hij bij tijd en wijle ook nog versneed met een goedkoop middeltje, noemde rechter Klaas Bunk 'een beetje een dubbel verhaal'.

Egoïstische keuze

De man heeft ruim een jaar drugs verkocht, vanaf juni 2017 tot de dag dat hij werd 'gepakt'. Daarvoor had hij in 2016 kort gedeald. In juli 2016 werd hij door iemand benaderd die hij ‘de directeur’ noemde, de echte naam wilde hij voor zijn eigen veiligheid niet geven. Hij had kortstondig gedeald om het ruim een jaar later weer op te pakken. Hij zag het als een uitweg uit zijn financiële problemen. Een egoïstische keuze, vond Bunk. "Over de rug van andere mensen heeft u geprobeerd uw financiële problemen op te lossen."

Opleiding als schilder

De Drachtster heeft 41 dagen vastgezeten. Sinds hij op vrije voeten kwam, heeft hij geprobeerd zijn leven op de rails te krijgen. En met succes: hij mag binnenkort beginnen aan een opleiding als schilder. Volgens de reclassering heeft hij ‘een positieve houding’ laten zien. Mous wilde die goede ontwikkeling niet verstoren door de man terug naar de gevangenis te sturen. De officier eiste een celstraf gelijk aan het voorarrest, een werkstraf van 150 uur en een voorwaardelijke celstraf van 12 maanden, proeftijd drie jaar.

De Leeuwarder rechtbank doet op 3 mei uitspraak.