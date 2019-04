'Taxichauffeur reed te hard bij dodelijk ongeval'

Publicatie: vr 19 april 2019 12.45 uur

LEEUWARDEN - Voor het veroorzaken van een dodelijke aanrijding in Gorredijk eiste officier van justitie Henk Mous vrijdag een werkstraf van 100 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van acht maanden voor een 59-jarige taxichauffeur uit Bontebok. De man botste op 21 november 2017 ‘t Kiemke in Gorredijk met zijn taxi op de auto van een 56-jarige vrouw uit Lippenhuizen. De vrouw kwam reed vanaf de uitrit van het tuincentrum de weg op. Ze overleed ter plaatse aan haar verwondingen.

Airbagmodule

Op basis van de technische gegevens van de taxi, een Hyundai, denkt de officier dat de chauffeur te hard heeft gereden. Ter plaatse is 30 kilometer per uur het maximum, volgens Mous reed de taxi 60 tot 65 kilometer per uur op het moment van de botsing. Die conclusie is gebaseerd op de gegevens die van de airbagmodule van de Hyundai. Ook zou uit de technische gegevens blijken dat de taxichauffeur vlak voor de botsing het gaspedaal heeft ingedrukt. Hij heeft niet geremd.

Computersimulatie

Op basis van een computersimulatie, die aan de hand van de aangetroffen sporen is gemaakt, komt een lagere snelheid uit de bus. De simulatie kwam tot een vrij ruime marge: de Hyundai zou een snelheid hebben gehad die tussen de 40 en 55 kilometer per uur ligt. De verdachte zelf zei meteen na de botsing dat hij 30 en misschien 40 kilometer per uur zou hebben gereden. Op de zitting stelde hij die getallen bij: hij zei dat hij 30 kilometer per uur reed.

Geen aanvullende verklaringen

Hij heeft de Peugeot nooit gezien. ‘In één keer hoorde ik een enorme knal’, zei hij. Bij de politie had hij verklaard dat het leek alsof hij tegen een muur reed. Behalve de verklaring van de taxichauffeur en de technische gegevens van zijn auto zijn er geen aanvullende verklaringen. Er zijn geen getuigen die het ongeval hebben zien gebeuren. De officier hechtte de meeste waarde aan de uitkomsten van het onderzoek van de specialisten van de politie.

Uit dat onderzoek bleek ook dat het slachtoffer ongeveer 10 kilometer per uur moet hebben gereden. Mous oordeelde dat de taxichauffeur ‘aanmerkelijk onoplettend’ is geweest. Hij vond ook dat van de verdachte – hij heeft 33 jaar ervaring als taxichauffeur – iets meer verwacht mag worden dan van de doorsnee automobilist. ‘Dat hij beter oplet dan andere chauffeurs’. Advocate Wilke Koopmans vond dat haar cliënt op alle punten moest worden vrijgesproken. Volgens haar stoelde het politieonderzoek op ‘ruwe aannames en vermoedens’.

De rechtbank doet op 3 mei uitspraak.