Dode bij autobotsing in Gorredijk

Publicatie: di 21 november 2017 15.47 uur

GORREDIJK - Een 56-jarige automobiliste uit Lippenhuizen is dinsdagmiddag om het leven gekomen bij een autobotsing in Gorredijk. Het ongeval tussen een auto en een taxi vond plaats omstreeks 15.05 uur op het Kiemke in Gorredijk. De 57-jarige taxichauffeur uit de gemeente Heerenveen raakte lichtgewond.

Zowel de politie en brandweer, drie ambulances en het Mobiel Medisch Team (per auto) zijn ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen. De taxichauffeur is na een behandeling ter plaatse met de politie meegegaan naar het bureau voor het afleggen van een verklaring. De vrouw die zwaargewond raakte, werd per ambulance in zorgelijke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar is ze aan haar verwondingen overleden.

De politie (VOA) heeft een uitgebreid onderzoek ingesteld naar de toedracht van het ongeval. De politie laat weten dat er nog geen getuigen zich gemeld hebben en roept eventuele getuigen op om zich te melden.

