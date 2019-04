Beautyvol in Kollum: dameskleding van 36 t/m 58

KOLLUM - Modewinkel Beautyvol in Kollum verkoopt sinds een half jaar aan de Voorstraat 49 te Kollum dameskleding in de maten 36 t/ 58. Dat er nog altijd behoefte is aan een fysieke winkel in verkoop van dameskleding bewijst Beautyvol volgens Nynke Hoekstra. "Vanaf het moment van opening is het iedere dag topdrukte, begonnen met 1 paskamer moest er al snel worden opgeschaald naar 3 stuks."

Dat klanten massaal naar Kollum komen voor dameskleding heeft alles te maken met het mooie aanbod van kleding gecombineerd met een uitermate aantrekkelijke prijs en iedere week nieuw aanbod. Ook de verkoop via Facebook en de website heeft gezorgd voor extra aanloop in de winkel.

Door de succesvolle start moest er al snel een extra medewerkers worden aangenomen. Op dit moment bestaat het verkoop team van

Beautyvol uit 4 medewerkers, stuk voor stuk dames met passie voor kleding en liefde voor de klant. "De klant moet met een tevreden gevoel onze winkel verlaten en het gevoel hebben van 'hier kom ik graag terug!'" geeft Nynke Hoekstra aan. Binnenkort is Beautyvol ook op vrijdagavond geopend tot 20.00 uur.

P>Volg Beautyvol ook op Facebook: @Beautyvolkollum