Houtigehage speelt Gean as Bliuwe

Publicatie: do 18 april 2019 21.54 uur

HOUTIGEHAGE - Na het grote succes van De Omkearde Staking in 2017 wordt er hard gewerkt aan de productie van een nieuw iepenloftspul bij It Wâldhûske aan de Skoallewyk.

De organisatie is in handen van de Vrienden van de Wâldhúskes en de Werkgroep Iepenloftspul Houtigehage. Met Gean…of bliuwe? heeft Houtigehage opnieuw een iepenloftspul dat is geschreven door Wimpy de Vries, die ook weer de regie voor zijn rekening neemt.

Het verhaal schetst een beeld van de omstandigheden waaronder zo’n honderd jaar geleden mensen uit de Wâlden het hoofd boven water moesten houden. Met name wordt verteld hoe de overheid, kerken en boeren omgingen met de bevolking in de arme streken.

Massale werkloosheid, weinig eten en de miserabele woonomstandigheden bepaalden voor velen het dagelijks leven. Deze ingrediënten zorgen voor een voorstelling met een duidelijke hint naar onze tijd. Ook nu ervaren we problemen rond oorlog, vluchtelingen, armoede, honger, uitbuiting en de arrogantie van de macht. Hierbij kan de vraag gesteld worden of wij geleerd hebben van het verleden.

De voorstellingen bij het Wâldhúske vinden plaats van 14 tot en met 23 juni. De kaartverkoop start op 22 april.

Meer informatie: www.iepenloftspulhoutigehage.nl

