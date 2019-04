Twee minderjarigen opgepakt met vals geld

Publicatie: do 18 april 2019 21.47 uur

DRACHTEN - De politie heeft donderdagmiddag in Drachten twee minderjarige verdachten aangehouden. Zij worden verdacht van het proberen uit te geven van vals geld.

Het tweetal had geprobeerd valse biljetten van 50 euro uit te geven in winkels. Diverse winkeliers in het centrum van Drachten hadden hier melding van gedaan. Er is een onderzoek ingesteld en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.