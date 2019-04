Gemeentehuis in Kollum zeker nog drie jaar open

Publicatie: do 18 april 2019 16.42 uur

KOLLUM - In het gemeentehuis in Kollum werd woensdagavond vergaderd over de huisvesting van de gemeente Noardeast-Fryslân. In 2018 heeft de gemeente LindHorst huisvestingsadviseurs opdracht gegeven voor de uitvoering van een verkennend feitenonderzoek naar de

bestaande huisvesting, als opmaat naar de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. Het daaruit voortkomende ‘Vooronderzoek huisvesting gemeente Noardeast-Fryslân’ geeft een aantal varianten.

De volgende varianten zijn aangedragen vanuit het vooronderzoek:

1. Dokkum; bestaande gemeentehuis met nieuwbouw van gebouwdeel B (nu 233 werkplekken)

2. Dokkum; bestaande gemeentehuis aangevuld met een kantoorgebouw elders rond Dokkum

3. Dokkum en Damwâld; combinatie van 2 gerevitaliseerde gemeentehuizen (totaal nu 466

werkplekken)

4. Dokkum en Kollum; combinatie van 2 gerevitaliseerde gemeentehuizen (totaal nu 345 werkplekken)

5. Dokkum; volledige nieuwbouw op een locatie nabij Dokkum

Drie sprekers hadden zich aangemeld voor deze avond, dorpenfederatie Kollumerland, dorpsbelangen Ferwerd Hegebeintum en de werkgroep Vitale Waddenkust en Plaatselijk Belang Kollum. Dorpenfederatie Kollumerland was zeer verrast voor de keuze Dokkum en Damwald omdat het gemeentehuis in Kollum recentelijk is aangepast.

Dorpsbelangen Ferwerd-Hegebeitum en de werkgroep Vitale Waddenkust vindt het jammer dat Ferwerd in geen één variant voorkomt.

Plaatselijk belang Kollum hoorde veel in aanloop naar de nieuwe gemeente “Alles gaat naar Dokkum”. Plaatselijk Belang is er zwaar op tegen dat het gemeentehuis in Kollum dicht gaat. “Wordt dit nu al de waarheid”

Meerdere raadslieden kregen het het woord, veel van hen waren het niet eens met de optie om Dokkum en Damwâld open te houden. Zo wil onder andere de ELP optie twee, een bestaand gemeentehuis aangevuld met een kantoorgebouw elders rond Dokkum. Daarnaast lieten enkele raadsleden weten dat net een forse investering in het gemeentehuis in Kollum is gedaan en dat het nu al snel overbodig wordt, kortom een kapitaal vernietiging.

Burgemeester Apotheker liet weten “Nog drie jaar lang zullen de loketten in Kollum, Ferwerd en Dokkum open blijven” en “Als we de samenwerking met Dantumadeel niet hadden, hadden we voorstel gehad van 3 naar 1” Er zijn projectontwikkelaars geweest voor de gemeentehuizen Kollum en Ferwerd. “Je moet kiezen waar zitten 80% van je werknemers”, aldus burgemeester Apotheker.

