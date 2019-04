Auto opengereten door onbekende

Publicatie: do 18 april 2019 15.17 uur

SURHUISTERVEEN - Op Facebook is een getuigenoproep geplaatst in verband met een opengereten auto. Het voertuig stond geparkeerd op het Torenplein in Surhuisterveen. De zijkant van de auto is helemaal opengereten.

"U heeft de spiegel en wieldop wel netjes opgeruimd en meegenomen." zo schrijft Martijn op Facebook. Getuigen worden verzocht contact op te nemen.