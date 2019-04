Tot 2 jaar cel voor overval op pizzabezorger

Publicatie: do 18 april 2019 14.47 uur

LEEUWARDEN - Een 21-jarige inwoner van Franeker die op 14 november vorig jaar in Wergea een pizzabezorger heeft overvallen, is donderdag door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot twee jaar cel. Bij een 19-jarige mededader paste de rechtbank op advies van de reclassering en een psycholoog het jeugdstrafrecht toe. Hij kreeg 112 dagen jeugddetentie – gelijk aan het voorarrest – plus 350 dagen voorwaardelijk.

Afgelegen plek

De overval werd samen met twee anderen gepleegd. De overvallers hadden pizza’s besteld. Op een afgelegen plek werd de bezorger onder bedreiging van een vuurwapen gedwongen de autosleutels af te staan. Twee overvallers (beide uit Franeker en destijds 16 en 17 jaar oud) gingen er vervolgens vandoor met de auto van de pizzabezorger. Na een wilde achtervolging werd het duo in Heerenveen aangehouden. Op een industrieterrein was de auto tegen een hek gebotst.

Porsche stelen

Toen het tweetal de benen nam, loste de politie enkele schoten. Een van hen, inmiddels 18 jaar, werd eind februari veroordeeld tot een werkstraf en een onvoorwaardelijke jeugddetentie. Het was overvallers te doen om de auto, daarmee wilden ze nieuwe strafbare feiten plegen. Ze hebben zich ook schuldig gemaakt aan een tweetal inbraken bij Telecomwinkels. Ook hadden ze ingebroken in de loods van de oom van een van de verdachten, met de bedoeling een Porsche te stelen.

Verminderd toerekeningsvatbaar

De 21-jarige weigerde mee te werken mee te werken aan een persoonlijkheidsonderzoek. De andere verdachte werkte wel mee. Hij komt volgens de deskundigen op emotioneel gebied jonger over dan zijn kalenderleeftijd. Hij is verminderd toerekeningsvatbaar. Hij krijgt woonbegeleiding en hij volgt momenteel een opleiding. Daar moet hij van de rechtbank mee doorgaan. De rechtbank wees een schadevergoeding toe aan de oom: hij krijgt bijna 2900 euro. De pizzabezorger kreeg 1000 euro smartengeld toegewezen.