Brug Burgum twee uur lang in storing

Publicatie: do 18 april 2019 11.25 uur

BURGUM - De brug van Burgum stond donderdagochtend twee uur lang in storing. Het ging omstreeks 10.30 uur mis. Op afstan werd de brug bediend maar het brugdek wilde niet meer omlaag en bleef fier overeind staan. Het systeem sloeg in storing waardoor niets meer werkte. Door het openstaande brugdek kon niemand het Prinses Margrietkanaal passeren. Ook de zonnepont van Suwâld was geen optie voor de fietsers omdat deze pas vrijdag in de vaart gaat.

De brug kampte vorig jaar ook regelmatig met storingen. Bijna altijd stond de brug dan wel dicht maar gingen de slagbomen niet omhoog. Fietsers en voetgangers konden dan - indien nodig - wel passeren. Dat was deze keer niet mogelijk. Om 12.32 uur ging het brugdek succesvol omlaag nadat monteurs ruim een uur lang bezig waren geweest.