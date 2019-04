Ameland krijgt weer Kroonbenoemde burgemeester

Publicatie: do 18 april 2019 09.47 uur

BALLUM - Ameland krijgt weer een Kroonbenoemde burgemeester. Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok wil de vacature binnenkort laten openstellen. Dit heeft hij woensdagavond in Ballum gemeld aan de gemeenteraad van Ameland.

Volgens waarnemend burgemeester Gerard van Klaveren is de politieke rust op het eiland teruggekeerd. De heer Brok had dit als voorwaarde gesteld voor de zoektocht naar een nieuwe burgemeester kon beginnen. De heer Van Klaveren kwam in juli vorig jaar naar het eiland. Hij volgde burgemeester Albert de Hoop op, die na twee termijnen van zes jaar stopte.

Van Klaveren kreeg de opdracht mee om te zorgen voor politieke stabiliteit op het eiland. In de voorgaande jaren ontbrak het daar aan. Volgens de commissaris heerst er nu weer een constructieve sfeer in de Amelander raad.

Binnenkort komt de heer Brok terug naar het eiland om de profielschets op te halen. De verwachting is dat de nieuwe burgemeester eind dit jaar aantreedt. Tot die tijd blijft de heer Van Klaveren aan als waarnemend burgemeester.