Roemeen opgepakt voor brandstof-diefstal

Publicatie: wo 17 april 2019 20.25 uur

WIJNJEWOUDE - De politie heeft dinsdagavond een 43-jarige Roemeen opgepakt voor brandstof-diefstal in Wijnjewoude. Twee andere mannen wisten te voet aan de politie te ontkomen.

De politie kwam de verdachte op het spoor nadat buurtbewoners van de Weinterp in Wijnjewoude de politie hadden gebeld. Zij zagen een witte bestelbus met een Bulgaars kenteken op verschillende opritten staan. De buurtbewoners besloten om de bus klem te zetten op een oprit. Eén man uit Roemenië werd later door de politie aangehouden terwijl twee andere mannen wisten te ontkomen.

Tegelijkertijd had de politie ook melding gekregen van een verdachte situatie aan de Swynswei in Nij Beets. Ook daar was een witte bus gezien op een bedrijventerrein. Nader onderzoek ter plaatse leerde de politie dat er diesel uit een graafmachine gestolen was. Ook kwamen er meer details over de bus naar voren. Dit was mede ook de aanleiding om de man uit Roemenië in Wijnjewoude aan te houden.

In de bus van de man troffen agenten meerdere jerrycans met diesel aan. Een uitgebreide zoektocht naar de twee gevluchte mannen met onder andere een politiehond leverde helaas niets op. De Roemeen is ingesloten in het cellencomplex te Leeuwarden voor verhoor en onderzoek. De Bulgaarse bus is in beslag genomen en afgevoerd.