Coniferenhaag vliegt in brand in Harkema

Publicatie: wo 17 april 2019 16.50 uur

HARKEMA - Aan de Reitsmastrjitte in Harkema is woensdag een coniferenhaag in brand gevlogen. De brandweer van Drogeham werd om 16.17 uur opgeroepen. Zij hebben de brand geblust.

De brand was ontstaan bij werkzaamheden met een onkruidbrander.

