Geen straf voor verstoorders Kallemooifeest

Publicatie: di 16 april 2019 16.58 uur

LEEUWARDEN - Drie dierenactivisten die in 2017 en 2018 protesteerden tegen het Kallemooifeest op Schiermonnikoog moesten zich dinsdag voor de kantonrechter in Leeuwarden verantwoorden. De rechter verklaarde de verdachten schuldig, een straf liet hij achterwege. Rechter Klaas Bunk paste bij een 34-jarige inwoonster van Heerlen zelfs tweemaal het wetsartikel 9A toe: de vrouw werd tot twee keer toe schuldig verklaard zonder oplegging van straf.

Vastgeketend aan paal

De Heerlense hoorde in 2017 bij een groep activisten die zich hadden vastgetekend aan de mast waar de haan in wordt gehesen en waar het dier dan drie dagen blijft zitten. De vrouw werd in 2018 opnieuw aangehouden, ditmaal samen met de twee andere verdachten, een 31-jarige man uit Heerlen en een 29-jarige inwoner van Harderwijk.

Vorig jaar werden de activisten opgepakt op het veldje aan de Willemshof waar de mast met de haan staat. Ze zouden door de dranghekken zijn gelopen die om het veld staan.

‘Opkomen voor de zwakkeren’

Beide keren zijn de activisten nadat ze waren aangehouden op de boot naar de vaste wal gezet. Op de vraag van rechter Klaas Bunk wat hun beweegredenen waren om tegen het Kallemooifeest te protesteren antwoordde vrouw: ‘Ik vind dat we meer moeten opkomen voor de zwakkeren’. De Heerlense vroeg op haar beurt of Bunk nog ‘tips’ had hoe dit soort zaken aan te pakken. Bunk: ‘U moet proberen om in gesprek te komen met de mensen. En dat niet één keer, niet twee keer, niet drie keer maar misschien wel honderd keer proberen’.

Wel en wee van de haan

Het Kallemooifeest is een jaarlijkse traditie op Schiermonnikoog, die honderden jaren teruggaat in de tijd. Op de Willemshof wordt een mast opgericht met een mand waar een haan drie dagen lang in zit. Het dier krijgt eten en drinken mee, een dierenarts houdt het wel en wee van de haan in de gaten. De haan is een symbool van vruchtbaarheid. De activisten vinden het een achterhaalde traditie die in strijd is met de wet.

Bestuursrechter

Onlangs zag de bestuursrechter in Groningen in een door Comité Dierennoodhulp aangespannen zaak geen reden om de door de gemeente Schiermonnikoog verleende vergunning voor het Kallemooifeest te weigeren. De rechter oordeelde dat de organisatie genoeg maatregelen heeft getroffen om de gezondheid van de haan te waarborgen. Eerder zijn andere activisten voor de rechter geweest, ook zij kwamen er zonder straf van af.