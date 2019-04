Minister Slob bezoekt Schier en Dockinga College

Publicatie: di 16 april 2019 10.13 uur

DOKKUM - Arie Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media bracht maandag een bezoek aan de basis- en voortgezet onderwijsschool van Schiermonnikoog en de VAKschool van het Dockinga College in Dokkum. Tijdens zijn bezoek onderstreepte de minister de maatschappelijke verantwoordelijkheid van scholen en het belang van sterk techniekonderwijs.

Inspecteur Boelensschool

De dag begon bij de Inspecteur Boelensschool op Schiermonnikoog. Een school met een slagingspercentage van 100 procent, maar die door een tekort aan leerlingen dreigt te verdwijnen. Als het leerlingental onder de 30 komt, zal het de waddenbekostiging en de volledige subsidie verliezen. Slob wil de norm handhaven, maar biedt de Inspecteur Boelensschool een alternatief. De school kan een nevenvestiging worden van het Dockinga College om daarmee de waddenbekostiging veilig te stellen.

VAKschool Dokkum

Aansluitend stond een bezoek aan de VAKschool van het Dockinga College in Dokkum op het programma. Hierbij waren onder andere gedeputeerde Jehannes Kramer van de provincie Fryslân, wethouder Jouke Douwe de Vriesvan de gem eente Noardeast-Fryslân, Annemarie Peeters, teamleider bij het Dockinga College Ferwert, Gerard Janze, bestuurder van het Lauwers College en drie MR-leden van het Dockinga College aanwezig. Ook in deze setting werd gesproken over het belang van goed onderwijs op plaatsen waar de instroom minder wordt. "Ook op een naburig Waddeneiland voelen wij ons als school verantwoordelijk voor kwalitatief goed onderwijs," aldus Geert van Lonkhuyzen, bestuurder Dockinga College.”

Sterk Techniekonderwijs

Er zijn extra financiële middelen beschikbaar voor de versterking van vmbo techniek. "In aanmerking komen scholen zoals het Lauwers College en het Dockinga College met het vmbo-profiel Produceren Installeren en Energie (PIE) of Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)", legt bestuurder Gerard Janze uit. Samen met mbo De Friese Poort en het regionale bedrijfsleven is een plan ingediend voor de regio Noardeast-Fryslân. "Uit de bereidheid tot participatie en co-financiering blijkt de interesse van de ondernemers", aldus Gerard Janze, directeur-bestuurder Lauwers College.