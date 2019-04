Waterleiding gesprongen bij vakantiepark Ameland

Publicatie: ma 15 april 2019 21.50 uur

BUREN - Bij Vakantiepark Klein Vaarwater in Buren op Ameland is maandagavond een waterleiding gesprongen. Dat gebeurde in de kelder van het horecagedeelte in het hoofdgebouw van het Amelander vakantiepark aan de Klein Vaarwaterweg.

De brandweer van Nes kwam met twee voertuigen ter plaatse en moest een grote hoeveelheid water uit de kelder wegpompen. Hoe groot de schade is, is op dit moment nog onbekend.