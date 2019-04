Echtpaar Haarsma uit Drogeham 65 jaar getrouwd

Publicatie: ma 15 april 2019 12.51 uur

Loco burgemeester Jouke Spoelstra bezocht op maandag 15 april het echtpaar Haarsma uit Drogeham. Zij vieren die dag hun 65-jarig huwelijksjubileum.



De heer S. Haarsma (08-03-1932) en mevrouw J. Haarsma-Dijkstra (08-12-1933) leerden elkaar kennen tijdens een dorpsfeest in Augustinusga. Het paar trouwde op 15 april 1954 in Achtkarspelen. Zij hebben 3 kinderen, 6 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen. Mevrouw Haarsma-Dijkstra komt uit Stroobos. Na hun huwelijk zijn ze in Drogeham gaan wonen, waar de heer Haarsma altijd heeft gewoond. Het echtpaar woonde de eerste 11 jaar in een noodwoning bij zijn ouders op het erf. Daarna woonden ze 40 jaar in hetzelfde huis aan de Dykswal in Drogeham. Het paar is 5 jaar geleden kleiner gaan wonen en verhuist naar de Slotstraat.



Tot ze trouwden werkte mevrouw Haarsma-Dijkstra in de huishouding en in winkels. De heer Haarsma heeft o.a. 20 jaar als lasser gewerkt in Leeuwarden en daarna nog 15 jaar bij Taxicentrale Waaksma. Zijn grote hobby was houtsnijwerk. Mevrouw Haarsma-Dijkstra heeft als hobby breien voor het goede doel en ze gaat één keer per week naar de gymnastiekles. Het echtpaar woont nog zelfstandig en redt zichzelf prima met boodschappen doen en koken

