Man vast in pas gestort beton bij Kijlstra Beton

Publicatie: ma 15 april 2019 09.33 uur

DRACHTEN - Een werknemer van Kijlstra Beton in Drachten is maandag op het terrein van het bedrijf aan de Tussendiepen vast komen te zitten in pas gestort beton. Het ongeval vond omstreeks 7.45 uur plaats in een zogenaamde betonbunker. Het slachtoffer viel er in en hij kreeg beton over zich heen. Ook reed er een kar met 2 ton beton over zijn arm, zo meldt Omrop Fryslân.

De brandweer heeft de werknemer bevrijd / uitgegraven uit het beton. Hij zat tot diep aan de schouders in het cement. Hij werd na de reddingsactie overgedragen aan het ambulancepersoneel. Hij werd per ambulance naar het ziekenhuis in Leeuwarden gebracht. Ook de traumahelikopter kwam ter plaatse om een arts te brengen.

