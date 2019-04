Open Dag bij ziekenhuis Nij Smellinghe

Publicatie: zo 14 april 2019 13.51 uur

DRACHTEN - Ruim 6.000 mensen, jong en oud, bezochten zaterdag ziekenhuis Nij Smellinghe tijdens de Open Dag. Zo'n 450 medewerkers en vrijwilligers maakten het mogelijk dat bezoekers de unieke gelegenheid kregen om ook achter de schermen te kijken bij poliklinieken, verpleegafdelingen en ondersteunende diensten. De dag stond in het teken van kijken, doen en ervaren.

Levenslijn van het ziekenhuis

Vele bezoekers waren nieuwsgierig naar het ketelhuis. De levenslijn van het ziekenhuis waar onder andere levering van warmte, koeling en water wordt geregeld. In het laboratorium is enthousiast geoefend met bloedprikken op de prikarm. En in de apotheek zijn pillen gemaakt en tubes gevuld. Een grote groep mensen liep door de levensgrote opblaasbare darm om deze van binnen te ontdekken. Tijdens de puzzeltocht is op de verschillende poliklinieken informatie gedeeld over een gezonde en actieve leefstijl. En hoe deze leefstijl positieve effecten heeft op de algehele gezondheid.

Laagdrempelige gelegenheid om kennis te maken

"De Open Dag was een groot succes", aldus communicatieadviseur Judith Velting. "De meeste mensen komen normaal gesproken niet voor hun plezier naar een ziekenhuis. De Open Dag is een laagdrempelige gelegenheid om kennis te maken met het ziekenhuis en alles wat wij te bieden hebben."

Kleine dokters en verpleegkundigen in spé

Bij Cardiologie waren echte varkensharten te zien en werd uitleg gegeven over het hart. Er zijn tientallen namen bedacht voor de nieuwe knuffel van de Kraam- en Kinderafdeling. De naam van onze kikker en de winnaar worden volgende week bekend gemaakt. Kinderen hielpen enthousiast mee op de Kinderafdeling met 'baby's' verschonen en in bed te leggen. En verderop waren ze druk met zelf hechtingen zetten, beademen van de pop en het aanleggen van infusen. Kleine dokters en verpleegkundigen in spé.

Vele belangstellenden wonnen informatie in over de mogelijkheden van werken bij Nij Smellinghe of de combinatie werken en leren. De traumahelikopter landde halverwege de middag en was erg populair. De rondleidingen door het vernieuwde mortuarium zaten vol. En ook de operatiekamer werd zeer druk bezocht.

