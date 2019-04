Spiegelschoppers ontkomen aan politie

Publicatie: zo 14 april 2019 12.05 uur

DRACHTEN - Drie knapen zijn zondagochtend vroeg aan het 'spiegelschoppen' geweest op de Meent in Drachten. Een getuige zag het drietal rond half zes in de weer en belde de politie. Deze kwam met drie voertuigen ter plaatse maar de drie jongens wisten te ontkomen.

In elk geval zijn twee auto's het doelwit geweest. De vandalen zijn gevlucht via De Groen Zoom richting busstation en het centrum. Ze waren ongeveer 1.80 meter lang en één was wat kleiner en droeg een rugzak. Alledrie droegen een capuchon.