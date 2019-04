Museumweekend bij De Spitkeet

13 april 2019

HARKEMA - Zaterdag 13 en zondag 14 april is het bij de Spitkeet museumweekend. Dat betekent dat bezoekers tegen een gereduceerde toegangsprijs dit museum kunnen bezoeken. In alle huisjes zijn vrijwilligers aanwezig die uitleg geven over de Spitkeet, maar ook vertellen over de geschiedenis van deze streek.

Verder is in "de Malle Moune" een nieuwe tentoonstelling ingericht. Het onderwerp is “Rouw en Trouw”. Rouwkleding van eind 1800 en begin 1900 is te bewonderen, evenals andere zaken die met rouwen zijn verbonden. Daarnaast zijn allerhande zaken te bezichtigen over het trouwen op heide. Naast kleding is er informatie over de specifieke wijze van trouwen dat er veel voorkwam, n.l. het “trouwen over de puthaak”. Al met al ook deze keer weer zaken die de moeite waard zijn om te bekijken tijdens een bezoekje aan het museum.

