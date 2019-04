Gewonde bij auto in de sloot bij Augustinusga

Publicatie: za 13 april 2019 10.01 uur

AUGUSTINUSGA - Bij een eenzijdig ongeval op de Uterwei bij Augustinusga is vrijdagnacht een man gewond geraakt. De hulpdiensten werden om 3.05 uur door een getuige gealarmeerd. Deze reed in zijn auto over de hoedenplank van het voertuig van het slachtoffer. Hij ging op onderzoek uit en ontdekte de auto in de sloot en het slachtoffer dat op het fietspad lag. Mogelijk is hij uit de auto geslingerd. Hij raakte zwaargewond.

Naast de politie, brandweer en ambulance werd ook de traumahelikopter opgeroepen. Het slachtoffer is onder begeleiding van de arts naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte total-loss.