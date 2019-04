Gewonde bij botsing op kruising in Wijnjewoude

Publicatie: vr 12 april 2019 22.04 uur

WIJNJEWOUDE - Bij een botsing tussen twee auto's is vrijdagavond een man gewond geraakt. De aanrijding vond plaats omstreeks 21.10 uur op de kruising van de Tolleane met de Weinterp. Beide voertuigen raakten fors beschadigd.

In de beide voertuigen zaten meerdere personen. Zij zijn gecontroleerd in de ambulance. Een man is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeval is een voorrangsfout. Beide voertuigen moesten worden weggesleept.

