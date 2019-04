Opvallende reeks inbraken in Burgum

Publicatie: vr 12 april 2019 21.11 uur

BURGUM - Burgum wordt geteisterd door een opvallende reeks inbraken. De politie bevestigt de serie pogingen tot en geslaagde inbraken in een paar dagen tijd, maar durft niet te zeggen over er een verband is.

Alleen al in april zijn al vier gevallen bekend. Afgelopen woensdag was er nog een poging tot inbraak. Op dezelfde dag waren dieven op een ander adres wel succesvol.

De politie wil niet uitweiden over de vier gevallen in april. "Wij zien ook dat er vier inbraken in relatief korte tijd zijn gepleegd. Of die met elkaar te maken hebben is ons niet bekend", laat woordvoerder Nathalie Schubart van Politie Noord-Nederland weten.

Ook in maart waren er vier geslaagde inbraken in Burgum.