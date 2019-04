Mannen stelen babyvoeding voor China

Publicatie: vr 12 april 2019 13.35 uur

LEEUWARDEN - Een ex-inwoner van Burdaard (32) struinde op 2 maart vorig jaar samen met een kompaan supermarkten in Dokkum, Gytsjerk en Leeuwarden af om babyvoeding te stelen. De twee liepen tegen de lamp. De Burdaarder, hij woont sinds enige tijd in Noord-Holland, werd vrijdag door de politierechter in Leeuwarden veroordeeld tot een grotendeels voorwaardelijke gevangenisstraf.

‘Goed te verkopen’

De mannen hadden babyvoeding gestolen bij de Jumbo en de Albert Heijn in Dokkum en ze waren langs geweest bij de Albert Heijn in Gytsjerk en de Jumbo in Leeuwarden. De babyvoeding - melkpoeder - was volgens de verdachte ‘goed te verkopen’. In die tijd gingen hele partijen babyvoeding naar China. De medeverdachte, hij is eerder al veroordeeld, had een garagebox waar de blikken melkpoeder werden opgeslagen.

Gat in de hand

De Burdaarder zei dat hij was ‘meegesleurd’ door de andere man. Hij had financiële problemen en kon het geld goed gebruiken. Er was meer aan de hand: de man gebruikte cocaïne, hij gokte en volgens zijn toenmalige vriendin had hij een gat in de hand. De laatste tijd ziet het er een stuk rooskleuriger uit. Hij heeft zich gemeld bij de verslavingszorg, hij heeft een gesprek met de GGZ gehad en zijn baas helpt hem met zijn schulden. De reclassering wil toezicht houden en dat hij zich laat behandelen.

Snelrechtprocedure

Verder zou de man een drugsverbod moeten krijgen en schuldhulpverlening. De rechter nam al die punten overen veroordeelde de Burdaarder tot een celstraf gelijk aan het voorarrest – vier dagen – plus 38 dagen voorwaardelijk. ‘Ik vind het vooral belangrijk dat het goed met u blijft gaan. Dat u doorgaat op de weg waar u nu zit’, aldus de rechter. De andere verdachte kreeg in maart vorig jaar via een snelrechtprocedure een gevangenisstraf van twee weken, plus zes weken voorwaardelijk.