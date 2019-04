Betaald parkeren Kiryat Onoplein weer op tafel

Publicatie: vr 12 april 2019 13.00 uur

DRACHTEN - De omwonenden van het Kiryat Onoplein in Drachten zijn met een speciale bijeenkomst geïnformeerd over de mogelijkheid voor het invoeren van betaald parkeren. Het is een afweging, die gemeente graag meeneemt in haar nieuwe parkeerbeleid.

Smallingerland heeft in februari samen met een speciale werkgroep de contouren van het nieuwe parkeerbeleid uitgetekend. Het zuidelijk deel van het centrum was daarbij niet of nauwelijks vertegenwoordigd. Volgens wethouder Robert Bakker was dat de aanleiding om nog voor het parkeerbeleid definitief wordt, een separate informatiebijeenkomst te organiseren. "Het wel of niet betaald parkeren heeft wel gevolgen. Wij wilden de mensen op en rond het Kiryat Onoplein informeren wat zo’n maatregel betekend."

Volgens Bakker kan betaald parkeren voor iemand die in de buurt werkt, aanleiding zijn om in de aangrenzende buurten een plek te zoeken. "De input uit de bijeenkomst zullen we ook delen in de projectgroep en meenemen bij het maken van het parkeerbeleid."

Opvallend is dat het invoeren van betaald parkeren op het Kiryat Onoplein weer op tafel komt. In 2014 werd dat nog met een amendement weggestemd. Het college van burgemeester en wethouders wilde destijds de ‘tijdelijke’ blauwe zone, met een maximale parkeertijd van drie uren, opheffen. Ten gunste van de bewoners diende CDA toen het amendement in, dat door de steun van Christenunie, ELP, VVD en Smallingerlands Belang een meerderheid kreeg.

In mei is er nog een bijeenkomst voor de schil rondom het centrum. Rond de zomer wordt het voorstel voor het nieuwe parkeerbeleid verwacht.