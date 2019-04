Subsidie voor strandje midden in Wetterpark

Publicatie: vr 12 april 2019 10.41 uur

BURGUM - De provincie Fryslân heeft een subsidie van 10.000 euro gegeven aan Dorpsbelang Burgum voor de aanleg van een strandje in het Wetterpark en Wynpark van Burgum.

Het idee kwam als 'beste' boven drijven nadat Dorpsbelang Burgum een oproep deed voor het 'Beste plan voor Burgum' in verband met haar 125-jarig bestaan. Veel Burgumers wensten een zwemvoorziening in het park aan de zijde van het 'Djippe gat'. Na overleg met het Wetterskip Fryslân is besloten dat deze locatie niet geschikt is. Het is diep en er is sprake van afkalving van de oever. Daarom zijn er inmiddels betonblokken geplaatst. Vroeger werd er op deze plek bagger gestort waardoor er bovendien een gezondheidsrisico is.

De gemeente Tytsjerksteradiel en Dorpsbelang hebben inmiddels een vijverpartij midden in het park uitgezocht voor de aanleg van het strand. Het betreft een kindvriendelijke waterpartij waar momenteel stapstenen in het water liggen. Echt zwemmen is op deze locatie helaas niet mogelijk.

Het geld wordt gebruikt voor de aanleg van het strand en de aanleg van een goede doorstroming. De kosten voor de aanleg van het strandje is begroot op 31.359 euro. De provincie Fryslân geeft de subsidie via het Iepen Mienskipsfûns.

De aanleg van het strand kan beginnen zodra het Burgumer park is opgeleverd. Op dit moment is er sprake van een impasse waardoor de ontwikkeling van het park al geruimde tijd stil ligt.