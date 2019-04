Zelfrijdende karretjes getest op Ameland

Publicatie: vr 12 april 2019 09.58 uur

BUREN - Ameland is deze week het toneel van een test met karretjes voor goederentransport zonder chauffeur. De semi-autonome elektrische voertuigen worden in de gaten gehouden door verkeersleiding op afstand. Vakantiepark Klein Vaarwater is de testlocatie. Het vakantiepark heeft ook wel oren naar werkelijke inzet van de SAGT, Semi-Autonoom Goederen Transport, voor het vervoer van bagage en de linnenpakketten voor haar gasten.

Duurzaamheidorganisatie Urgenda en MWLC, een bedrijf dat actief is op het vlak van kunstmatige intelligentie, demonstreren het prototype. Dat proefmodel ziet er wat kaal uit, maar het kant en klare karretje is voorzien van een opbouw waar de goederen in vervoerd kunnen worden. De karretjes gaan niet zo heel snel, het maximum is 6 kilometer per uur en het laadvermogen is 250kg. Ze zijn voorzien van verschillende sensoren en een camera die het karretje laten stoppen als er binnen een meter een obstakel op de weg ligt. De verkeersleider houdt in een operating center de karretjes in de gaten en krijgt bij obstructie een melding. Het karretje heeft de route ‘geleerd’ en kan worden bijgestuurd door de operator.

Urgenda verwacht in oktober van dit jaar de eerste zelfrijdende karretjes op Ameland op route te kunnen sturen. Voor Ameland zijn al verschillende toepassingen bedacht: bagagevervoer, huurfietsen afleveren en weer ophalen, bezorgen van linnenpakketten bij gasten en vis van de vishandel naar een dependance vervoeren in een SAGT met koelkast. Het zelfrijdende karretje zou ook ingezet kunnen worden bij de bevoorrading van winkels op het eiland en dat kan zelfs ‘s nachts. Het is allemaal niet van vandaag op morgen geregeld en voordat de karretjes op het eiland mogen rijden moet de overheid eerst een concessie uitgeven die bepaalt waar, wanneer en hoe snel ze mogen gaan. De SAGT is handig, stil en veilig, stoot geen CO2 uit en past bij Duurzaam Ameland. Wie weet, gaat de winkelvoorraad vis vanaf oktober met een SAGT via de binnendijkse weg van Nes naar Hollum.