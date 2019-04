Dockinga College sluit vestiging in Ferwert

Publicatie: do 04 april 2019 09.18 uur

FERWERT - Het Dockinga College sluit met ingang van volgend schooljaar de locatie in Ferwert. Het aantal leerlingen bleef maar aanhouden en dit jaar waren er slechts 18 leerlingen aangemeld voor het nieuwe schoolseizoen. Dat is te weinig om de school op te houden.

Het dalend aantal leerlingen is het gevolg van krimp in de regio. De school in Ferwert telt momenteel nog 126 leerlingen en zou na de zomer dalen tot 99 leerlingen. Met deze daling schiet de school onder de opheffingsnorm van 120 leerlingen. In 2016 telde de school nog 193 leerlingen. De school sluit op 1 augustus 2019 definitief de deuren.