Jan Rijpstra wil volksburgemeester zijn

Publicatie: wo 03 april 2019 20.00 uur

DRACHTEN - Jan Rijpstra wil als burgemeester van Smallingerland een echte burgervader zijn. Tijdens zijn installatie kondigde hij aan om de inwoners van Drachten en de dertien dorpen te ontmoeten. "We leven immers met elkaar en niet langs elkaar."

Rijpstra wil als burgemeester uitstralen dat "de inwoners van onze gemeente, de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie trots op Smallingerland zijn. En dat de mensen zullen zeggen: 'Daar wil ik het liefste wonen!'"

Volgens de nieuwe burgemeester heeft de gemeente veel te bieden. Er wordt nadrukkelijk ingezet op samenwerking. "We kijken over gemeente en provinciegrenzen heen. Daarom moeten we ook aan de slag met de Lelylijn. Kijk naar wat er kan en niet naar wat er niet kan. Er is al veel zichtbaar en ik ga op zoek naar het nu nog onzichtbare, naar het verborgene, naar de krachten van Drachten en Smallingerland."

"Sizzen is neat, mar dwaan is in ding", motiveerde Rijpstra zijn motto.