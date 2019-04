Aardbeving ten noorden van Schiermonnikoog

Publicatie: wo 03 april 2019 19.43 uur

SCHIERMONNIKOOG - Er vond woensdagmiddag een aardbeving plaats in de Noordzee. De beving vond plaats om 15.28 uur. Het KNMI maakte het nieuws in de avond bekend. De beving had een kracht van 2,1 op de schaal van Richter. De beving had zijn oorsprong ten noordoosten van het eiland Schiermonnikoog.

In Friesland vinden bijna nooit aardbevingen plaats. De laatst gemeten aardbeving was in Kollum in oktober 2016. Deze beving was, met een kracht van 1,2 op de schaal van Richter, lichter dan de aardbeving in de Noordzee.